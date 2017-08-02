FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Kuka Q2 order intake up 13%, new orders received‍​
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
August 2, 2017 / 5:16 AM / 2 months ago

BRIEF-Kuka Q2 order intake up 13%, new orders received‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - KUKA AG:

* ORDER INTAKE IN Q2 / 17 REACHED RECORD LEVELS AND INCREASED BY 12.8% TO € 1,007.5 MILLION (Q2 / 16: € 893.4 MILLION)‍​

* Q2 REVENUES ROSE BY 43.1% TO RECORD LEVELS OF € 1,007.7 MILLION (Q2 / 16: € 704.1 MILLION)‍​

* PROFIT AFTER TAX IS € 33.6 MILLION IN Q2 AFTER € 9.5 MILLION YEAR AGO‍​

* GUIDANCE 2017 INCREASED: SALES REVENUES OF AROUND € 3.3 BILLION AND EBIT MARGIN OF MORE THAN 5.5%

* SUPPLIES BATTERY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES

* ORDER VALUE FOR BATTERY PRODUCTION SYSTEM IN THE MID-DOUBLE-DIGIT MILLION EURO RANGE AND WAS BOOKED IN THE SECOND QUARTER OF 2017‍​

* START OF PRODUCTION FOR BATTERY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES IS PLANNED FOR MID-2019

* RECEIVES A LARGE ORDER FROM DM DRUGSTORE, ORDER VOLUME OF ABOUT 100 MILLION EUROS Source text - bit.ly/2vhdrDp, bit.ly/2vmM4r7, bit.ly/2vmMePf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.