FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Kungsleden divests property in Örebro
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Motherson Sumi Q1 profit falls 21 percent, misses estimates
Company Results
Motherson Sumi Q1 profit falls 21 percent, misses estimates
Former Syrian rebels flee, hide from army conscription
Middle East
Former Syrian rebels flee, hide from army conscription
Indian security forces in Kashmir
PHOTO FOCUS
Indian security forces in Kashmir
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 30, 2017 / 5:03 AM / a month ago

BRIEF-Kungsleden divests property in Örebro

1 Min Read

June 30 (Reuters) - KUNGSLEDEN AB

* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTY IN ÖREBRO WITH POTENTIAL FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT

* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTY IN ÖREBRO WITH POTENTIAL FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT

* ‍WHEN ZONING GAINS LEGAL FORCE, AN ADDITIONAL PURCHASE PRICE, WHICH IS ESTIMATED TO SEK 130 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX, WILL BE RECEIVED​

* ‍INITIAL SELLING PRICE AMOUNTS TO SEK 43.5 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.