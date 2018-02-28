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February 28, 2018 / 3:39 PM / a day ago

BRIEF-Kuuhubb Signs Term Sheet To Acquire Full Global Rights, Revenue To My Hospital Game

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Kuuhubb Inc:

* KUUHUBB SIGNS TERM SHEET TO ACQUIRE FULL GLOBAL RIGHTS AND REVENUE TO MY HOSPITAL GAME

* SAYS ‍BASED ON TERM SHEET, CURRENT DISTRIBUTION AGREEMENT, ENDING JUNE 2019, TO BE CHANGED TO PURCHASE AGREEMENT FOR MY HOSPITAL FULL GLOBAL RIGHTS​

* SAYS ‍PURCHASE PRICE OF 2.6 MILLION EUROS WOULD BE PAID IN MONTHLY INSTALLMENTS BETWEEN MAY 2019 AND JUNE 2021​

* SAYS ‍AFTER CO HAS RECOUPED ENTIRE PURCHASE PRICE, CHERRYPICK GAMES WOULD BE ENTITLED TO 25% NET PROFIT SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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