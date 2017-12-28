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BRIEF-Kweichow Moutai sees 2017 profit to rise about 58 pct y/y
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#Consumer Goods and Retail
December 28, 2017 / 1:12 AM / 2 days ago

BRIEF-Kweichow Moutai sees 2017 profit to rise about 58 pct y/y

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Kweichow Moutai Co Ltd:

* SAYS IT SEES MOUTAI SALES VOLUME TO RISE ABOUT 34 PERCENT Y/Y IN 2017

* SAYS IT SEES 2017 TOTAL BUSINESS REVENUE TO RISE ABOUT 50 PERCENT Y/Y TO MORE THAN 60 BILLION YUAN ($9.15 billion)

* SAYS IT SEES 2017 PROFIT TO RISE ABOUT 58 PERCENT Y/Y

* SAYS IT AIMS TO ACHIEVE REVENUE GROWTH OF AT LEAST 10 PERCENT IN 2018

* SAYS TO INCREASE PRICE OF MOUTAI PRODUCTS BY AN AVERAGE OF ABOUT 18 PERCENT FROM 2018 Source text in Chinese: bit.ly/2CbqidT Further company coverage: ($1 = 6.5560 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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