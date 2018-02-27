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February 27, 2018 / 6:41 AM / a day ago

BRIEF-KWS Saat H1 Net Sales Down At EUR 244.1 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - KWS SAAT SE:

* DGAP-NEWS: EBIT MARGIN EXPECTATIONS UNCHANGED FOR THE FISCAL YEAR AS A WHOLE

* ‍RECORDED A 12.8% FALL IN NET SALES TO EUR244.1 MILLION IN FIRST HALF OF 2017/2018​

* ‍RECORDED A 12.8% FALL IN NET SALES TO EUR244.1 MILLION IN FIRST HALF OF 2017/2018​

* ‍EBIT IS TYPICALLY NEGATIVE AFTER FIRST HALF OF YEAR. IT FELL TO EUR -89.6 (PREVIOUS YEAR: -70.3) MILLION​

* ‍EXPECTATIONS FOR NET SALES AND EARNINGS FOR FISCAL YEAR AS A WHOLE REMAIN UNCHANGED​

* ‍H1 NET INCOME AFTER TAXES FOR PERIOD DECLINED BY 25.3% TO EUR -80.6 (-64.3) MILLION​

* ‍WE CURRENTLY EXPECT A SOLID DOUBLE-DIGIT EBIT MARGIN AT END OF FISCAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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