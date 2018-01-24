BRIEF-Lam Research Corp Reports Qtrly Loss Per Share of $0.06

Jan 24 (Reuters) - Lam Research Corp:
* ORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 24, 2017
* DECEMBER 2017 RESULTS NEGATIVELY IMPACTED BY ONE-TIME PROVISIONAL CHARGE OF $757 MILLION ASSOCIATED WITH RECENTLY ENACTED U.S. TAX REFORM
* SEES MARCH 2018 QUARTER REVENUE $2.850 BILLION (+/- $125 MILLION)
* SEES MARCH 2018 QUARTER SHIPMENTS $3.175 BILLION, (+/- $125 MILLION)
* SEES MARCH 2018 QUARTER NET INCOME PER DILUTED SHARE OF $4.10 (+/- $0.15)
* SEES MARCH 2018 QUARTER NON-GAAP NET INCOME PER DILUTED SHARE $4.35 (+/-$0.15) Source text for Eikon: Further company coverage: