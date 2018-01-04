BRIEF-Lamb Weston Holdings Q2 Earnings Per Share $0.52

Jan 4 (Reuters) - Lamb Weston Holdings Inc:
* LAMB WESTON HOLDINGS, INC. REPORTS FISCAL SECOND QUARTER 2018 RESULTS AND UPDATES FULL YEAR OUTLOOK
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - FY 2018 NET SALES EXPECTED TO INCREASE MID-SINGLE DIGITS
* - SEES CASH USED FOR CAPITAL EXPENDITURES APPROXIMATELY $250 MILLION FOR FY 2018
* - SEES ADJ EBITDA INCLUDING UNCONSOLIDATED JOINT VENTURES $780 MILLION-$790 MILLION FOR FY 2018
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53, REVENUE VIEW $815.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $3.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: