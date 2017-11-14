BRIEF-Land Securities says ‍headwinds of Brexit starting to show in economy

Nov 14 (Reuters) - Land Securities Group Plc
* REVENUE PROFIT IS UP 5.2% AND ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE ARE UP 5.8% FOR SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2017
* VALUATION OF COMBINED PORTFOLIO IS LITTLE CHANGED, ADJUSTED DILUTED NET ASSET VALUE PER SHARE IS UP 1.1% VALUATION OF COMBINED PORTFOLIO IS LITTLE CHANGED, ADJUSTED DILUTED NET ASSET VALUE PER SHARE IS UP 1.1%
* SALE OF 20 FENCHURCH STREET, EC3 AT AN EXCEPTIONAL PRICE DEMONSTRATED OUR DISCIPLINED APPROACH TO MANAGING CAPITAL
* SALE OF 20 FENCHURCH STREET CRYSTALLISED A 170% PROFIT ON COST AND SIGNIFICANT VALUE FOR SHAREHOLDERS
* ACQUISITIONS, DEVELOPMENT AND REFURBISHMENT EXPENDITURE OF £463M
* “NEGOTIATIONS WITH EU ARE MOVING MORE SLOWLY THAN BUSINESSES WOULD HAVE HOPED. COUPLED WITH POLITICAL UNCERTAINTY, THIS IS LEADING TO CAUTION”
* “IN LONDON, WE ARE HAPPY NOT TO BE DELIVERING SPECULATIVE BUILDINGS IN SHORT TERM”
* “OVER NEXT SIX MONTHS, WE WILL CONTINUE TO FOCUS ON ASSET MANAGEMENT AND PREPARATIONS FOR FUTURE INVESTMENT AND DEVELOPMENT”
* REVENUE PROFIT OF £203M IN SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 (VERSUS £193M)
* LOSS BEFORE TAX £(33)M IN SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2017 (VERSUS £(95)M) Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)