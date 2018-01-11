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BRIEF-Landmark Infrastructure Partners To Acquire $60 Mln Worth Of Assets
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#Financials
January 11, 2018 / 9:26 PM / a day ago

BRIEF-Landmark Infrastructure Partners To Acquire $60 Mln Worth Of Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Landmark Infrastructure Partners Lp :

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP ANNOUNCES $60 MILLION ACQUISITION OF ASSETS SUBJECT TO ITS RIGHT OF FIRST OFFER FROM SPONSOR

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - ‍TOTAL DEAL CONSIDERATION IS $60.2 MILLION

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP SAYS SIGNED AGREEMENT TO ACQUIRE 127 ASSETS LOCATED IN 32 STATES FROM LANDMARK DIVIDEND GROWTH FUND - H LLC

* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO PARTNERSHIP‘S DISTRIBUTABLE CASH FLOW

* LANDMARK INFRASTRUCTURE - ‍TOTAL DEAL FOR CONSISTING UP TO 1.5 MILLION UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS IN PARTNERSHIP, REMAINING IN CASH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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