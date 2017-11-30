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BRIEF-Lansdowne Partners' Craigen explains short thesis for SMC Corp
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#Financials
November 30, 2017 / 1:44 PM / a day ago

BRIEF-Lansdowne Partners' Craigen explains short thesis for SMC Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Smc Corp:

* SOHN CONFERENCE IN LONDON: LANSDOWNE PARTNERS’ DAVID CRAIGEN EXPLAINS SHORT THESIS FOR SMC CORPORATION

* SOHN CONFERENCE - LANSDOWNE‘S CRAIGEN QUESTIONS WHY SMC CORPORATION NOT AUDITED BY BIG FOUR FIRM

* CRAIGEN SAYS: “LONGSTANDING CONCERNS ABOUT SMC GOVERNANCE AND ACCOUNTS HAVEN’T BEEN SETTLED.”

* SMC SPOKESMAN IN LONDON NOT IMMEDIATELY AVAILABLE FOR COMMENT

* SMC HAS PREVIOUSLY REJECTED CONCERNS RAISED BY SHORT-SELLERS AND SAID IT FOLLOWS AN APPROPRIATE ACCOUNTING METHOD Further company coverage: (Reporting by Maiya Keidan and Alasdair Pal; Editing by Adrian Croft)

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