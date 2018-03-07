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March 7, 2018 / 10:33 PM / in 13 hours

BRIEF-Lattice Semiconductor Temporarily Increases Board Size To 11

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Lattice Semiconductor Corp:

* LATTICE SEMICONDUCTOR ANNOUNCES CHANGES TO ITS BOARD OF DIRECTORS

* LATTICE SEMICONDUCTOR CORP - ‍SIZE OF LATTICE’S BOARD WILL TEMPORARILY INCREASE FROM EIGHT TO 11 DIRECTORS​

* LATTICE SEMICONDUCTOR CORP - ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH LION POINT CAPITAL, LP REGARDING MEMBERSHIP AND COMPOSITION OF LATTICE BOARD OF DIRECTORS​

* LATTICE SEMICONDUCTOR - 3 INDEPENDENT DIRECTORS, JAMES LEDERER, JOHN MAJOR, KRISHNA RANGASAYEE, TO BE APPOINTED TO BOARD, EFFECTIVE MARCH 13

* LATTICE SEMICONDUCTOR CORP - ALSO ENTERED INTO AGREEMENT WITH LION POINT CAPITAL LP REGARDING CERTAIN CUSTOMARY STANDSTILL RESTRICTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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