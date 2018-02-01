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#Regulatory News
February 1, 2018 / 10:15 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Laureate Education Says Co Entered First Amendment To Second Amended And Restated Credit Agreement With Citibank N.A‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Laureate Education Inc:

* LAUREATE EDUCATION INC - ON FEB 1, CO ENTERED FIRST AMENDMENT TO SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH CITIBANK N.A‍​

* LAUREATE EDUCATION INC - AMENDMENT AMENDS CERTAIN SECOND AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF APRIL 26, 2017

* LAUREATE EDUCATION - PURSUANT TO AMENDMENT,INTEREST RATE MARGIN APPLICABLE TO OUTSTANDING TERM LOANS AMENDED TO 3.50% FOR LIBOR TERM LOANS

* LAUREATE EDUCATION-PURSUANT TO AMENDMENT,INTEREST RATE MARGIN APPLICABLE TO OUTSTANDING TERM LOANS AMENDED TO 2.50% FOR ALTERNATE BASE RATE TERM LOANS Source text: [bit.ly/2E8C35S] Further company coverage:

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