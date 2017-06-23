BRIEF-Le Tanneur recapitalization of 13.3 million euros backed by Tolomei

June 23 (Reuters) - LE TANNEUR ET CIE SA:
* ANNOUNCES THAT HAVE ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO RECAPITALIZE AND GROW LE TANNEUR FOR AN AMOUNT OF AT LEAST EUR 13.3 MILLION
* ENTERS NEGOTIATIONS WITH QATAR LUXURY GROUP - FASHION S.P.C. ITS MAJORITY SHAREHOLDER, AND TOLOMEI PARTICIPATIONS
* PROPOSED SIMPLIFIED TENDER OFFER AT A PRICE OF 2.5 EUROS PER SHARE
* QLG HOLDS 85.6% OF THE SHARE CAPITAL AND 92.0% OF THE VOTING RIGHTS OF LE TANNEUR
* AS A RESULT OF THE RECAPITALIZATION AND GROWTH PLAN, TOLOMEI WOULD BECOME THE MAJORITY SHAREHOLDER OF LE TANNEUR Source text for Eikon: bit.ly/2t1jrzg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)