BRIEF-Leasinvest Real Estate end-Sept. rental income stable at 42.1 million euros

Nov 17 (Reuters) - LEASINVEST REAL ESTATE SCA:
* FAIR VALUE REAL ESTATE PORTFOLIO AT SEPTEMBER 30 EUR 883.3 MILLION VERSUS EUR 819.5 MILLION YEAR AGO
* RENTAL INCOME AT SEPT 30 EUR 42.1 MILLION VERSUS EUR 42.2 MILLION YEAR AGO
* NET RESULT GROUP SHARE AT SEPT 30 EUR 29.7 MILLION VERSUS EUR 25.6 MILLION YEAR AGO
* OCCUPANCY RATE AT SEPT 30 WAS 93.00 PERCENT VERSUS 97.50 PERCENT YEAR AGO
* EXPECTS TO BE ABLE TO MAINTAIN DIVIDEND OVER 2017 AT SAME LEVEL AS THAT OF 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)