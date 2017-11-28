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BRIEF-Lendingtree Enters Into A $250 Mln Amended And Restated Credit Facility
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November 28, 2017 / 9:16 PM / a day ago

BRIEF-Lendingtree Enters Into A $250 Mln Amended And Restated Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Lendingtree Inc:

* LENDINGTREE ENTERS INTO A $250 MILLION AMENDED AND RESTATED CREDIT FACILITY

* LENDINGTREE INC - ‍ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED $250 MILLION FIVE-YEAR SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY​

* LENDINGTREE - AMENDED CREDIT FACILITY CONTAINS ACCORDION FEATURE UNDER WHICH BORROWING CAPACITY CAN BE INCREASED BY $100 MILLION OR MORE

* LENDINGTREE - ‍RESTATED $250 MILLION FIVE-YEAR SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY WILL REPLACE LENDINGTREE‘S PREVIOUS $125 MILLION CREDIT AGREEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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