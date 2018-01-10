BRIEF-Lennar Reports Fourth Quarter EPS Of $1.29

Jan 10 (Reuters) - Lennar Corp:
* IN QUARTER 8% INCREASE IN AVERAGE SALES PRICE OF HOMES DELIVERED
* QUARTER-END BACKLOG OF 8,935 HOMES - UP 17%; QUARTER-END BACKLOG DOLLAR VALUE OF $3.6 BILLION - UP 23%
* QTRLY NEW ORDERS OF 7,357 HOMES - UP 12%; NEW ORDERS DOLLAR VALUE OF $2.8 BILLION - UP 18%
* TAX REFORM BILL WILL REDUCE EFFECTIVE TAX RATE IN 2018 FROM 34% TO ABOUT 25%
* LENNAR - EXCLUDED FROM 2018 EFFECTIVE TAX RATE IS 1-TIME NON-CASH WRITE-DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS OF ABOUT $70 MILLION WHICH WILL BE RECORDED IN Q1 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.48 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY GROSS MARGIN ON HOME SALES OF 22.4%, COMPARED TO 23.3%
* LENNAR - ONE-TIME NON-CASH WRITE-DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS, WHICH WILL BE RECORDED IN Q1 OF 2018, WAS AS RESULT OF LOWER EFFECTIVE TAX RATE
* “MISSED Q4, BOTTOM-LINE GUIDANCE BECAUSE A SINGLE, STRATEGIC TRANSACTION SHIFTED INTO Q1 OF 2018”
* LENNAR - “ENTHUSIASM FOR STRENGTH OF ECONOMY, COMBINED WITH ADDED TAILWINDS OF RECENT TAX LAW CHANGES, CONTINUE TO PROPEL HOUSING MARKET FORWARD”
* IN DEC 2017, TAX CUTS AND JOBS ACT WAS ENACTED WHICH WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON CO‘S EFFECTIVE TAX RATE IN 2018, SUBSEQUENT YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: