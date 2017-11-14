BRIEF-LEON'S FURNITURE LIMITED Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$0.42

Nov 14 (Reuters) - Leon’s Furniture Ltd:
* LEON‘S FURNITURE LIMITED RELEASES FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2017
* LEON‘S FURNITURE LTD - ANNOUNCED TODAY RETIREMENT OF DOMINIC SCARANGELLA, CURRENT CFO AND EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF COMPANY, EFFECTIVE DECEMBER 31
* LEON‘S FURNITURE LTD - CONSTANTINE PEFANIS APPOINTED TO REPLACE SCARANGELLA AS CHIEF FINANCIAL OFFICER EFFECTIVE JANUARY 1, 2018
* LEON‘S FURNITURE LTD QTRLY SAME STORE SALES UP 0.5 PCT Source text for Eikon: Further company coverage: