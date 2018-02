Feb 1 (Reuters) - LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA:

* FY REVENUE EUR 803.6‍​ MILLION VERSUS EUR 661.5 MILLION YEAR AGO

* END-DEC ORDER BOOK AT EUR 1.32 BILLION VERSUS EUR 1.15 BILLION YEAR AGO ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)