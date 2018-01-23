BRIEF-Leucrotta Announces Update On Operations And Financial Position

Jan 23 (Reuters) - Leucrotta Exploration Inc:
* LEUCROTTA ANNOUNCES UPDATE ON OPERATIONS AND FINANCIAL POSITION
* LEUCROTTA EXPLORATION INC - ESTIMATES THAT IT WILL BE ABLE TO COMPLETE ITS CAPITAL PROGRAM WITH CASH FLOW AND CASH ON HAND
* LEUCROTTA EXPLORATION - EXPECTED AN UPTICK IN PRODUCTIONAT LOWER MONTNEY TURBIDITE LIQUIDS RICH GAS WELL IN 2017 VERSUS CURVE GIVEN NUMBER OF FRACS
* LEUCROTTA-MECHANICAL FAILURE LED TO A MATERIAL NUMBER OF FRACS BEING WHOLLY/PARTIALLY INEFFECTIVE AT LOWER MONTNEY TURBIDITE LIQUIDS RICH GAS WELL
* LEUCROTTA EXPLORATION INC - “IS HIGHLY ENCOURAGED” BY PERFORMANCE OF LOWER MONTNEY TURBIDITE LIQUIDS RICH GAS WELL GIVEN ISSUES ENCOUNTERED Source text for Eikon: Further company coverage: