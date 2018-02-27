FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 12:22 PM / a day ago

BRIEF-LGI Homes Reports Q4 EPS Of $1.43

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - LGI Homes Inc:

* LGI HOMES, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND RELEASES 2018 GUIDANCE

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.43

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $6.00 TO $7.00

* Q4 REVENUE ROSE 71 PERCENT TO $405 MILLION

* SEES BASIC EPS BETWEEN $6.00 AND $7.00 PER SHARE DURING 2018

* BELIEVES 2018 GROSS MARGIN AS A PERCENTAGE OF HOME SALES REVENUES WILL BE IN THE RANGE OF 24.0% AND 26.0%

* SEES 2018 ADJUSTED GROSS MARGIN (NON-GAAP) AS A PERCENTAGE OF HOME SALES REVENUES WILL BE IN RANGE OF 25.5% AND 27.5%

* HOME CLOSINGS DURING THE FOURTH QUARTER OF 2017 INCREASED 61.9% TO 1,844 FROM 1,139 DURING THE FOURTH QUARTER OF 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.