FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Liberbank 9-month net result turns to loss of 270 mln euros YoY
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Xi allies dominate China's new 25-member Politburo
China
Xi allies dominate China's new 25-member Politburo
Kurds offer to suspend independence drive, seek talks
Middle East
Kurds offer to suspend independence drive, seek talks
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 24, 2017 / 6:24 AM / a day ago

BRIEF-Liberbank 9-month net result turns to loss of 270 mln euros YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - LIBERBANK SA:

* 9-MONTH NET LOSS 270 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 100 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME 100 MILLION EUROS VERSUS 111 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH NET INTEREST INCOME 303 MILLION EUROS VERSUS 339 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q3 NET LOSS 337 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 27 MILLION EUROS YEAR AGO

* BAD LOAN RATIO 10.5 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE

* CET 1 RATIO FULLY LOADED 12.2 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE

* SAYS REITERATES ITS NET INTEREST INCOME GUIDANCE (+10 PERCENT IN 2018 VERSUS 2017) ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.