BRIEF-Liberbank 9-month net result turns to loss of 270 mln euros YoY

Oct 24 (Reuters) - LIBERBANK SA:
* 9-MONTH NET LOSS 270 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 100 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q3 NET INTEREST INCOME 100 MILLION EUROS VERSUS 111 MILLION EUROS YEAR AGO
* 9-MONTH NET INTEREST INCOME 303 MILLION EUROS VERSUS 339 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q3 NET LOSS 337 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 27 MILLION EUROS YEAR AGO
* BAD LOAN RATIO 10.5 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE
* CET 1 RATIO FULLY LOADED 12.2 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE
* SAYS REITERATES ITS NET INTEREST INCOME GUIDANCE (+10 PERCENT IN 2018 VERSUS 2017) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)