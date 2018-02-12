FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 10:05 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Liberty Latin America To Acquire Controlling Interest In Cabletica

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Liberty Latin America Ltd:

* LIBERTY LATIN AMERICA TO ACQUIRE CONTROLLING INTEREST IN CABLETICA

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍ACQUISITION OF 80% STAKE IN LEADING COSTA RICAN CABLE OPERATOR​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍IN TRANSACTION, CABLETICA IS BEING VALUED AT AN ENTERPRISE VALUE OF CRC 143 BILLION​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍CURRENT OWNERS OF CABLETICA WILL RETAIN REMAINING 20% INTEREST​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍AT CLOSING, CABLETICA IS EXPECTED TO HAVE TOTAL NET DEBT OF APPROXIMATELY $125 MILLION​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍CURRENT OWNERS OF CABLETICA WILL RETAIN REMAINING 20% INTEREST.​

* LIBERTY LATIN AMERICA- INTENDS TO FINANCE DEAL OF 80% EQUITY STAKE IN CABLETICA THROUGH COMBINATION OF INCREMENTAL DEBT BORROWINGS, EXISTING LIQUIDITY

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍TRANSACTION EXCLUDES TELEVISORA‘S EXISTING CONTENT ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.