BRIEF-Ligand Enters Into Worldwide Omniab Platform License Agreement With Ferring Pharmaceuticals

Jan 22 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:
* LIGAND ENTERS INTO WORLDWIDE OMNIAB® PLATFORM LICENSE AGREEMENT WITH FERRING PHARMACEUTICALS
* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - UNDER LICENSE, FERRING WILL BE ABLE TO USE FULL OMNIAB PLATFORM TO DISCOVER FULLY HUMAN MONO- AND BISPECIFIC ANTIBODIES
* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - FERRING WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL COSTS RELATED TO PROGRAMS
* LIGAND PHARMACEUTICALS-WITH DEAL WITH FERRING, CO ELIGIBLE TO RECEIVE ANNUAL PLATFORM ACCESS PAYMENTS, DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: