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#Regulatory News
January 11, 2018 / 2:11 PM / 2 days ago

BRIEF-Ligand Pharma And Glenmark Pharma Enter Into License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Ligand Pharmaceuticals Inc:

* LIGAND ENTERS INTO WORLDWIDE OMNIAB® PLATFORM LICENSE AGREEMENT WITH GLENMARK PHARMACEUTICALS

* LIGAND PHARMACEUTICALS - ‍ UNDER LICENSE, GLENMARK WILL BE ABLE TO USE FULL OMNIAB PLATFORM TO DISCOVER FULLY HUMAN MONO- AND MULTISPECIFIC ANTIBODIES​

* LIGAND PHARMACEUTICALS INC - ‍GLENMARK WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL COSTS RELATED TO PROGRAMS​

* LIGAND - ELIGIBLE TO RECEIVE ANNUAL PLATFORM ACCESS PAYMENTS, REGULATORY MILESTONE PAYMENTS, AMONG OTHERS, FOR PRODUCTS INCORPORATING OMNIAB ANTIBODY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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