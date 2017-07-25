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BRIEF-Lightsource and BlackRock to buy UK solar power assets worth 1 bln stg
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July 25, 2017 / 12:45 PM / 12 days ago

BRIEF-Lightsource and BlackRock to buy UK solar power assets worth 1 bln stg

1 Min Read

July 25 (Reuters) - BlackRock Inc

* LIGHTSOURCE AND BLACKROCK REAL ASSETS TARGET A GBP 1 BILLION UK SOLAR PARTNERSHIP

* PARTNERSHIP TARGETING ACQUISITION AND OWNERSHIP OF UK SOLAR POWER GENERATION ASSETS WITH AN ANTICIPATED AGGREGATE ENTERPRISE VALUE OF £1 BILLION

* NEWLY CREATED PARTNERSHIP, CALLED "KINGFISHER", AIMS TO CONSOLIDATE SECONDARY UK SOLAR MARKET

* LIGHTSOURCE AND BLACKROCK REAL ASSETS WILL TARGET ACQUISITION OF OPERATIONAL UTILITY SCALE SOLAR ASSETS IN UK OVER A THREE-YEAR PERIOD Further company coverage:

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