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February 26, 2018 / 11:20 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Lilly Receives Additional FDA Approval For Verzenio​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Eli Lilly And Co:

* LILLY RECEIVES ADDITIONAL FDA APPROVAL FOR VERZENIO (ABEMACICLIB), AS INITIAL TREATMENT FOR ADVANCED BREAST CANCER

* SAYS ‍NEW INDICATION BASED ON MONARCH 3 TRIAL CAN HELP MORE WOMEN LIVING WITH HR+, HER2- ADVANCED BREAST CANCER​

* SAYS ‍RECOMMENDED DOSE OF VERZENIO IN COMBINATION WITH AI IS 150 MG ORALLY TWICE DAILY, CONTINUED UNTIL DISEASE PROGRESSION/ UNACCEPTABLE TOXICITY​

* SAYS ‍VERZENIO IS AVAILABLE IN 4 TABLET STRENGTHS (200 MG, 150 MG, 100 MG, AND 50 MG)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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