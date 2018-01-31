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January 31, 2018 / 9:33 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Lincoln Financial Group Reports Q4 Earnings Per Share $3.67

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Lincoln National Corp:

* LINCOLN FINANCIAL GROUP REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 OPERATING EARNINGS PER SHARE $1.98

* Q4 EARNINGS PER SHARE $3.67

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.91 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL REVENUES $3,669 MILLION VERSUS $3,254 MILLION

* LINCOLN NATIONAL ‍ IMPACTS TO NET INCOME (AFTER-TAX) IN QUARTER INCLUDED $1.3 BILLION BENEFIT FROM IMPACT ON NET DEFERRED TAX LIABILITY AS A RESULT OF TAX ACT​

* QTRLY OPERATING EPS, EXCLUDING NOTABLE ITEMS $1.98

* LINCOLN NATIONAL - ‍IMPACTS TO QTRLY NET INCOME (AFTER-TAX) INCLUDED $905 MILLION IMPAIRMENT OF INTANGIBLES RELATED TO TCJA, ADOPTION OF ACCOUNTING CHANGES Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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