BRIEF-Lindblad Expeditions Holdings Inc Reports Q4 Loss Per Share $0.36

Feb 28 (Reuters) - Lindblad Expeditions Holdings Inc :
* LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC. REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* SEES 2018 TOUR REVENUES OF $308 MILLION - $315 MILLION
* SEES 2018 ADJUSTED EBITDA OF $54 MILLION - $57 MILLION
* AS OF FEBRUARY 26, 2018, LINDBLAD SEGMENT HAD 90% OF FULL YEAR 2018 PROJECTED GUEST TICKET REVENUES ON BOOKS
* FY2018 REVENUE VIEW $301.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)