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BRIEF-LINDSAY CORPORATION Q4 EARNINGS PER SHARE $0.59
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October 12, 2017 / 10:50 AM / 5 days ago

BRIEF-LINDSAY CORPORATION Q4 EARNINGS PER SHARE $0.59

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 12 (Reuters) - Lindsay Corp:

* LINDSAY CORPORATION REPORTS FISCAL 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.59

* Q4 REVENUE $131.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $135.4 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* LINDSAY CORP - ‍BACKLOG OF UNSHIPPED ORDERS AT AUGUST 31, 2017 WAS $51.8 MILLION COMPARED WITH $50.7 MILLION AT AUGUST 31, 2016​

* LINDSAY CORP - ‍IRRIGATION MARGINS WERE IMPACTED BY A HIGHER MIX OF REVENUE FROM INTERNATIONAL MARKETS​

* LINDSAY CORP - ‍EXPECTS MODEST GROWTH IN U.S. IRRIGATION BUSINESS IN UPCOMING YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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