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March 1, 2018 / 1:06 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Lithia Adds $900 Mln In Revenue, Acquires Prestige Auto Stores

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Lithia Motors Inc:

* LITHIA ADDS $900 MILLION IN REVENUE; ACQUIRES PRESTIGE AUTO STORES

* ‍ACQUIRED SIX MARQUEE STORES FROM PRESTIGE FAMILY OF FINE CARS IN BERGEN COUNTY​

* LITHIA MOTORS - INCREASING ANNUAL OUTLOOK TO A RANGE OF $12.0-12.5 BILLION IN REVENUE AND $10.60 IN EPS

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $10.60, REVENUE VIEW $11.28 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍DAY AND PRESTIGE ARE CONTRIBUTING MINIMALLY TO 2018 EARNINGS DUE TO THEIR RELATIVE UNDERPERFORMANCE AND INCREMENTAL DEBT COSTS​

* ‍ DAY AND PRESTIGE CAN DELIVER EARNINGS SIMILAR TO CORE OPERATIONS IN FUTURE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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