BRIEF-Livzon Pharmaceutical Group To Sell 51% Stake In Livzon Mab To Biologics Ltd

Feb 7 (Reuters) - Livzon Pharmaceutical Group Inc :
* APPROVED TRANSACTION IN RESPECT OF CHANGE IN SHAREHOLDING STRUCTURE OF LIVZON MABPHARM INC
* CO TO SELL 51% EQUITY INTERESTS IN LIVZON MAB TO BIOLOGICS LIMITED
* LIVZON INTERNATIONAL & JOINCARE BVI TO CONTRIBUTE TO LIVZON BIOLOGICS RMB306 MILLION AND RMB294 MILLION RESPECTIVELY
* BIOLOGICS LIMITED AGREED TO ACQUIRE 49% EQUITY INTERESTS IN LIVZON MAB FROM JOINCARE Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)