FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​
Sections
Featured
Yemen's ex-president Saleh shot dead after switching sides
World
Yemen's ex-president Saleh shot dead after switching sides
Life in Rohingya refugee camps
Interactive Graphic
Life in Rohingya refugee camps
Ashes: England finally fire but Australia in charge in Adelaide
SPORTS
Ashes: England finally fire but Australia in charge in Adelaide
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 4, 2017 / 4:15 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Lkq Corp:

* LKQ -ON DEC 1, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO FOURTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WHICH AMENDS AGREEMENT DATED JAN 29, 2016 - SEC FILING​

* LKQ CORP - AMENDMENT NO. 2 EXTENDS MATURITY DATE BY APPROXIMATELY TWO YEARS TO JANUARY 29, 2023

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 TO INCREASE TOTAL AVAILABILITY UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY‘S MULTICURRENCY COMPONENT FROM $2.45 BILLION TO $2.75 BILLION​

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 MODIFIES CERTAIN TERMS TO INCREASE ABILITY OF LKQ AND ITS SUBSIDIARIES TO INCUR ADDITIONAL INDEBTEDNESS​ Source text : [bit.ly/2jNsNIf] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.