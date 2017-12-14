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BRIEF-Lonestar Resources US Announces Offering Of Senior Unsecured Notes
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#Regulatory News
December 14, 2017 / 6:35 PM / a day ago

BRIEF-Lonestar Resources US Announces Offering Of Senior Unsecured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Lonestar Resources US Inc:

* LONESTAR RESOURCES US INC. ANNOUNCES OFFERING OF SENIOR UNSECURED NOTES

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO OFFER $250 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR UNSECURED NOTES DUE 2022

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO REDEEM ALL OF ITS OUTSTANDING 8.750% SENIOR NOTES DUE 2019

* LONESTAR RESOURCES US INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING ALSO TO REDUCE AMOUNTS OUTSTANDING UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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