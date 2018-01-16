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January 16, 2018 / 2:39 PM / a day ago

BRIEF-Long Blockchain Enters Letter-Of-Intent With Stater Blockchain

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Long Blockchain Corp:

* LONG BLOCKCHAIN CORP. ENTERS INTO LETTER-OF-INTENT WITH STATER BLOCKCHAIN, UK-BASED BUSINESS THAT IS BUILDING BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR THE GLOBAL FINANCIAL MARKETS

* LONG BLOCKCHAIN - TERMS OF LETTER-OF-INTENT BETWEEN COMPANY AND STATER HAVE NOT BEEN MADE PUBLIC

* LONG BLOCKCHAIN - LOI CONTEMPLATES AN ALL-STOCK TRANSACTION PURSUANT TO WHICH CO WOULD FORM WHOLLY-OWNED UNIT WHICH WOULD MERGE WITH AND INTO STATER

* LONG BLOCKCHAIN CORP - IT IS ANTICIPATED THAT CO WOULD REMAIN LISTED ON NASDAQ CAPITAL MARKETS FOLLOWING DEAL CLOSING

* LONG BLOCKCHAIN ENTERS LOI WITH STATER BLOCKCHAIN, A UK-BASED BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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