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BRIEF-Lotto24 9-month net result turns to profit of 1.3 million euros
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October 19, 2017 / 3:51 PM / in 2 days

BRIEF-Lotto24 9-month net result turns to profit of 1.3 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 19 (Reuters) - LOTTO24 AG:

* ADJUSTS GUIDANCE FOR 2017 FOLLOWING EXCEPTIONALLY WEAK JACKPOT TREND IN THE THIRD QUARTER OF 2017

* ‍9MTH REVENUES ROSE BY A PROVISIONAL 20.2 % TO EUR 18.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.6 MILLION)​

* ‍EBIT IN FIRST NINE MONTHS OF 2017 AMOUNTED TO EUR 0.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -3.7 MILLION)​

* ‍9MTH NET PROFIT AMOUNTED TO EUR 1.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR -1.3 MILLION)​

* ‍PREVIOUSLY EXPECTED BILLINGS FOR 2017 COULD ONLY BE ACHIEVED ON CONDITION OF STRONG JACKPOT EFFECTS IN Q4 2017​

* ‍NOW EXPECTS AN INCREASE IN BILLINGS FOR FULL YEAR OF 10 % TO 15 % (PREVIOUSLY: 15 % TO 20 %)​

* ‍NOW EXPECTS FULL YEAR CONSISTENT GROSS MARGIN​

* ‍CONTINUES TO ASSUME 2017 EBIT WILL SLIGHTLY EXCEED BREAK-EVEN AND NET PROFIT WILL BE WELL ABOVE BREAK-EVEN​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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