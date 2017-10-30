FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LS telcom cuts sales and earnings forecast for 2016/2017
Sections
Featured
Graphic: World markets themes for this week
Markets
Graphic: World markets themes for this week
China may again block bid to blacklist Masood Azhar
Top News
China may again block bid to blacklist Masood Azhar
Tata Steel reports Q2 profit, misses estimates
Tata Steel reports Q2 profit, misses estimates
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 30, 2017 / 3:01 PM / in 12 hours

BRIEF-LS telcom cuts sales and earnings forecast for 2016/2017

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - LS TELCOM AG

* SALES AND EARNINGS FOR 2016/2017 ARE EXPECTED TO BE WELL BELOW THE DOWNWARD REVISED EXPECTATIONS​

* SEES REVENUE OF AROUND EUR 27.6 MILLION AND NET LOSS OF ABOUT EUR 4.6 MILLION FOR FY‍​

* TURNOVER OF EUR 22.7 MILLION SHOULD ALREADY BE HEDGED FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2017/2018​

* SEES REVENUE OF MORE THAN EUR 34 MILLION AND NET PROFIT OF AT LEAST EUR 1 MILLION ‍IN 2017/2018​

* DECIDED ON COST-REDUCTION PACKAGE WHICH WILL BE GRADUALLY IMPLEMENTED IN COURSE OF FISCAL YEAR 2017/2018​

* COST-REDUCTION PACKAGE WILL RESULT IN ANNUAL SAVINGS OF APPROXIMATELY EUR 1 MILLION FROM 2018/19 BEGINNING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.