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BRIEF-LSE Recommends Shareholders To Vote Against Resolution To Remove Donald Brydon As Chairman
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#Financials
November 30, 2017 / 5:09 PM / a day ago

BRIEF-LSE Recommends Shareholders To Vote Against Resolution To Remove Donald Brydon As Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - London Stock Exchange Group Plc:

* LONDON STOCK EXCHANGE PLC SAYS BELIEVES XAVIER ROLET STEPPING DOWN AS CEO WITH IMMEDIATE EFFECT IN “BEST INTERESTS OF THE COMPANY” ‍​

* LONDON STOCK EXCHANGE PLC SAYS BOARD BELIEVES THAT THE RESOLUTION TO REMOVE DONALD BRYDON AS CHAIRMAN IS NOT IN THE BEST INTERESTS OF THE COMPANY ‍​

* LONDON STOCK EXCHANGE GROUP - STRONGLY BELIEVES IT IS IN BEST INTERESTS OF THE CO FOR DONALD BRYDON TO REMAIN AS CHAIRMAN OF CO UNTIL HE STEPS DOWN IN 2019‍​

* LONDON STOCK EXCHANGE SAYS BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS VOTE AGAINST RESOLUTION TO REMOVE DONALD BRYDON AS CHAIRMAN AT THE MEETING

* DISCUSSED WITH FCA THE BOARD’S STRONG PREFERENCE FOR DONALD BRYDON TO REMAIN AS CHAIRMAN UNTIL 2019 ANNUAL GENERAL MEETING Source text for Eikon: (goo.gl/X3c6FY) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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