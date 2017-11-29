FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Luk Fook Holdings International Says ‍HY Profit Attributable Rose 21.3 Pct​
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
North Korea
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Rohingya Crisis
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Dating in Delhi when you're poor
Editor's Picks
Dating in Delhi when you're poor
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 29, 2017 / 8:52 AM / a day ago

BRIEF-Luk Fook Holdings International Says ‍HY Profit Attributable Rose 21.3 Pct​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Luk Fook Holdings International Ltd :

* ‍HY PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS AMOUNTED TO HK$520 MILLION, AN INCREASE OF 21.3%​

* HY ‍REVENUE HK$6.3 BILLION, UP 14.9​ PERCENT

* ‍PROPOSED INTERIM & SPECIAL DIVIDENDS OF HK$0.35 & HK$0.20 PER SHARE​, RESPECTIVELY

* HY ‍OVERALL SAME STORE SALES GROWTH OF GROUP ROSE 11.2 PERCENT​

* “‍GROUP IS STILL CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ABOUT BUSINESS DEVELOPMENT FOR SECOND HALF OF FINANCIAL YEAR​”

* ‍TARGET FOR NET ADDITION OF SHOPS IN MAINLAND CHINA FOR FY REVISED UPWARD FROM 50 TO AT LEAST 100 SHOPS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.