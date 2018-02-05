FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 5, 2018 / 9:11 PM / a day ago

BRIEF-Lululemon Athletica CEO Laurent Potdevin Resigns

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Lululemon Athletica Inc:

* CEO LAURENT POTDEVIN RESIGNS

* ‍THREE SENIOR LEADERS TO ASSUME EXPANDED ROLES REPORTING TO EXECUTIVE CHAIRMAN GLENN MURPHY​

* ‍BOARD OF DIRECTORS HAS IMMEDIATELY BEGUN A SEARCH PROCESS FOR A GLOBAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* ‍ALSO REAFFIRMED ITS UPDATED GUIDANCE PROVIDED ON JANUARY 8, 2018​

* ‍REMAIN ON TRACK TO ACHIEVE $4 BILLION IN REVENUE IN 2020​

* LULULEMON-EXPECTS EMPLOYEES TO EXEMPLIFY “HIGHEST LEVELS OF INTEGRITY AND RESPECT FOR ONE ANOTHER”; POTDEVIN “FELL SHORT” OF THE STANDARDS OF CONDUCT‍​ ‍​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.53, REVENUE VIEW $2.63 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.