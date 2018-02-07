BRIEF-Lundbeck Says New CEO To Be Named Within Six Months

Feb 7 (Reuters) - Lundbeck:
* INTERIM CEO GOTZSCHE SAYS EXPECTS NEW CEO WILL BE NAMED WITHIN SIX MONTHS
* INTERIM CEO REITERATES THAT HE IS NOT A CANDIDATE FOR THE JOB AS PERMANENT CEO
* INTERIM CEO SAYS U.S TAX REFORM MEANS COMPANY WILL SAVE MORE THAN ONE BILLION DANISH CROWNS IN THE COMING FOUR YEARS IN TAXES
* INTERIM CEO SAYS EXPECTS IN THE COMING YEARS TO HIRE AROUND 100 NEW EMPLOYEES IN CHINA FROM THE CURRENT LEVEL OF 325-350 EMPLOYEES Further company coverage: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)