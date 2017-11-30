FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍Lundin Mining Provides Operational Outlook & Update ​
Sections
Featured
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Sale of the century?
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
ROHINGYA CRISIS
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Global Economy
Jobs galore but when will wages finally pick up?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 30, 2017 / 6:08 AM / 2 days ago

BRIEF-‍Lundin Mining Provides Operational Outlook & Update ​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - ‍Lundin Mining:

* ​

* LUNDIN MINING - ‍WILL MAKE SIGNIFICANT INVESTMENTS IN BOTH MINE AND MILL AT CANDELARIA TO INCREASE COPPER PRODUCTION PROFILE OVER LIFE-OF-MINE​

* ‍FORECASTS FOR 2018 AND 2019 HAVE BEEN LOWERED FROM PREVIOUS OUTLOOK UNDER NEW RE-PHASED OPEN PIT LIFE-OF-MINE PLAN​

* LUNDIN - ‍ZINC PRODUCTION GUIDANCE HAS INCREASED FOR 2019 INCORPORATING ZINC EXPANSION PROJECT (ZEP) AT NEVES-CORVO, THOUGH LOWERED FOR 2018.​

* ‍NICKEL PRODUCTION FORECASTS REMAIN IN LINE WITH PREVIOUS GUIDANCE.​

* LUNDIN - ‍EAGLE,ZINKGRUVAN TO REMAIN FIRST-QUARTILE PRODUCERS;CANDELARIA AND NEVES-CORVO WELL POSITIONED ON GLOBAL CASH OPERATING COST CURVES IN 2018​

* ‍EXPLORATION EXPENDITURES ARE PLANNED TO BE $83 MILLION IN 2018.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.