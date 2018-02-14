FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Financials
February 14, 2018 / 5:37 AM / a day ago

BRIEF-Lux Island Says IBL Ltd To Make Unconditional Offer To Acquire All Voting Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Lux Island Resorts Ltd:

* NOTIFIED OF FIRM INTENTION OF IBL LTD TO MAKE AN UNCONDITIONAL OFFER TO ACQUIRE ALL THE VOTING SHARES OF CO NOT ALREADY HELD BY IT

* VOTING SAHRES REPRESENTING 69,543,494 ORDINARY SHARES AND 50.72% OF SHARE CAPITAL OF CO AT PRICE OF 71.50 RUPEES PER SHARE‍​

* IBL HAS CONFIRMED THAT NO AGREEMENT HAS BEEN ENTERED INTO BETWEEN THE OFFEROR AND THE OFFEREE IN RELATION TO THE MINORITY SHARES Source: bit.ly/2sy11qI Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.