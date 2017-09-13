FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Macro Games updates its strategy
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
September 13, 2017 / 9:45 AM / a month ago

BRIEF-Macro Games updates its strategy

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 13 (Reuters) - MACRO GAMES SA

* PLANS TO SET UP UNIT TO INVEST IN SOLUTIONS IN ELECTRONIC ENTERTAINMENT AND DISTRIBUTE THEM TO MARKETS‍​

* PLANS TO DIVIDE ITS BUSINESS INTO TWO SEGMENTS: PRODUCTION, DISTRIBUTION OF GAMES AND CREATION OF GAME PLAYER SOCIETIES

* ALSO INTENDS TO LAUNCH INITIAL COIN OFFERING

* ICO IS PLANNED IN Q2 2018, CO EXPECTS USD 3 MILLION INFLOWS FROM ICO

* ALSO NEGOTIATES ACQUISTION OF ENTITY PRODUCING GAMES ON MOBILE DEVICES

* PLANS TO RELEASE SEVERAL GAMES FOR MOBILE DEVICES IN 2017/2018 AND GAMES FOR VR PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.