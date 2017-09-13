BRIEF-Macro Games updates its strategy

Sept 13 (Reuters) - MACRO GAMES SA
* PLANS TO SET UP UNIT TO INVEST IN SOLUTIONS IN ELECTRONIC ENTERTAINMENT AND DISTRIBUTE THEM TO MARKETS
* PLANS TO DIVIDE ITS BUSINESS INTO TWO SEGMENTS: PRODUCTION, DISTRIBUTION OF GAMES AND CREATION OF GAME PLAYER SOCIETIES
* ICO IS PLANNED IN Q2 2018, CO EXPECTS USD 3 MILLION INFLOWS FROM ICO
* ALSO NEGOTIATES ACQUISTION OF ENTITY PRODUCING GAMES ON MOBILE DEVICES
* PLANS TO RELEASE SEVERAL GAMES FOR MOBILE DEVICES IN 2017/2018 AND GAMES FOR VR PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)