BRIEF-Magellan Midstream Announces Open Season For Potential Expansion Of Western Leg Of Texas Refined Products Pipeline System

March 9 (Reuters) - Magellan Midstream Partners Lp:
* MAGELLAN MIDSTREAM ANNOUNCES OPEN SEASON FOR POTENTIAL EXPANSION OF WESTERN LEG OF TEXAS REFINED PRODUCTS PIPELINE SYSTEM
* MAGELLAN MIDSTREAM - PIPELINE’S CURRENT CAPACITY OF 100,000 BPD COULD INCREASE TO 140,000 BPD FOLLOWING EXPANSION
* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS - CUSTOMERS INTERESTED IN OPEN SEASON MUST SUBMIT BINDING COMMITMENTS BY 5:00 P.M. CENTRAL TIME ON MAY 9, 2018
* MAGELLAN MIDSTREAM - LAUNCHED OPEN SEASON TO ASSESS CUSTOMER INTEREST FOR EXPANSION OF WESTERN LEG OF REFINED PRODUCTS PIPELINE SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage: