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March 9, 2018 / 2:52 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Magellan Midstream Announces Open Season For Potential Expansion Of Western Leg Of Texas Refined Products Pipeline System

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Magellan Midstream Partners Lp:

* MAGELLAN MIDSTREAM ANNOUNCES OPEN SEASON FOR POTENTIAL EXPANSION OF WESTERN LEG OF TEXAS REFINED PRODUCTS PIPELINE SYSTEM

* MAGELLAN MIDSTREAM - ‍PIPELINE’S CURRENT CAPACITY OF 100,000 BPD COULD INCREASE TO 140,000 BPD FOLLOWING EXPANSION​

* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS - CUSTOMERS INTERESTED IN OPEN SEASON MUST SUBMIT BINDING COMMITMENTS BY 5:00 P.M. CENTRAL TIME ON MAY 9, 2018​

* MAGELLAN MIDSTREAM - ‍LAUNCHED OPEN SEASON TO ASSESS CUSTOMER INTEREST FOR EXPANSION OF WESTERN LEG OF REFINED PRODUCTS PIPELINE​ SYSTEM Source text for Eikon: Further company coverage:

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