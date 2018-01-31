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#Regulatory News
January 31, 2018 / 2:43 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Magellan Midstream Extends Open Season For Proposed Crude Oil Pipeline

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Magellan Midstream Partners Lp:

* PRESS RELEASE - MAGELLAN MIDSTREAM EXTENDS OPEN SEASON FOR PROPOSED CRUDE OIL PIPELINE FROM THE PERMIAN AND EAGLE FORD BASINS TO CORPUS CHRISTI AND HOUSTON

* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP - ADDITIONAL PIPELINE EXTENSIONS BEING CONSIDERED FOR MIDLAND AND ORLA, TEXAS IN PERMIAN BASIN

* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP - BINDING COMMITMENTS ARE NOW DUE ON MARCH 1, 2018

* MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP - ADDITIONAL PIPELINE EXTENSIONS ALSO BEING CONSIDERED FOR GARDENDALE AND HELENA, TEXAS IN EAGLE FORD BASIN Source text for Eikon: Further company coverage:

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