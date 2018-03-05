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March 5, 2018 / 2:39 PM / 2 days ago

BRIEF-Magenta Therapeutics And Heidelberg Pharma Sign Agreement For Development Of Antibody Drug Conjugates

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Heidelberg Pharma Ag:

* MAGENTA THERAPEUTICS AND HEIDELBERG PHARMA SIGN EXCLUSIVE MULTI-TARGET RESEARCH AGREEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ANTIBODY DRUG CONJUGATES

* HEIDELBERG PHARMA AG - ‍MAGENTA WILL HAVE ACCESS TO CO’S AMANITIN TOXIN-LINKER PLATFORM TECHNOLOGY​

* HEIDELBERG PHARMA AG -MAGENTA HAS OPTION FOR EXCLUSIVE TARGET-SPECIFIC LICENSE FOR GLOBAL DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION RIGHTS TO PRODUCT CANDIDATES

* HEIDELBERG PHARMA AG - ‍CO TO RECEIVE UPFRONT TECHNOLOGY ACCESS, EXCLUSIVITY FEES, PAYMENTS FOR RESEARCH SUPPORT​

* HEIDELBERG PHARMA - TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE OPTION FEES, DEVELOPMENT, REGULATORY,SALES-RELATED MILESTONE PAYMENTS UP TO $334 MILLION, UNDER CONDITIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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