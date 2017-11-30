BRIEF-Marston's Plc says FY underlying pretax profit up 2.9 pct to 100.1 mln pounds

Nov 30 (Reuters) - MARSTON‘S PLC:
* FY UNDERLYING PRETAX PROFIT ROSE 2.9 PERCENT TO 100.1 MILLION STG
* LIKE-FOR-LIKE SALES GROWTH IN PUB ESTATE IN FIRST SEVEN WEEKS OF PERIOD
* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT OF £174.5 MILLION (2016: £172.7 MILLION) WAS UP 1.0%
* TRADING IN CURRENT FINANCIAL YEAR IS IN LINE WITH CO‘S PLANS
* ANTICIPATE UNDERLYING OPERATING MARGINS IN CO‘S PUB BUSINESS TO BE SLIGHTLY BELOW THOSE ACHIEVED IN 2017
* FY AVERAGE PROFIT PER PUB UP 2% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)