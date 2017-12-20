BRIEF-Martin Marietta Materials Issues $300 Mln Floating Rate Senior Notes Due 2019

Dec 20 (Reuters) - Martin Marietta Materials Inc:
* MARTIN MARIETTA MATERIALS SAYS ISSUED $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 2019 - SEC FILING
* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS ALSO ISSUED $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.500% SENIOR NOTES DUE 2027
* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS ALSO ISSUED $600 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.250% SENIOR NOTES DUE 2047
* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS THE 2019 FLOATING RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 20, 2019
* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS THE 2027 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 15, 2027 AND WILL HAVE AN INTEREST RATE OF 3.500%
* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS 2047 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 15, 2047 AND WILL HAVE AN INTEREST RATE OF 4.250%
* MARTIN MARIETTA SAYS OFFERING'S PROCEEDS EXPECTED TO BE USED TO REFINANCE IN FULL AT MATURITY $300 MILLION AMOUNT OF CO'S EXISTING 6.60% SENIOR NOTES DUE 2018 Source text [bit.ly/2oX4JZ1] Further company coverage: