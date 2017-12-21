FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Maruti Suzuki India Says Expects To Launch First Electric Car By 2020
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Company News
December 21, 2017 / 9:36 AM / in 5 days

BRIEF-Maruti Suzuki India Says Expects To Launch First Electric Car By 2020

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Maruti Suzuki India Ltd Chairman R. C. Bhargava speaking to reporters:

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN BHARGAVA SAYS TOYOTA TO GIVE EV TECHNOLOGY TO MARUTI

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN: MARUTI TO SELL AND SERVICE CARS IN SUZUKI-TOYOTA PARTNERSHIP, POSSIBLY MANUFACTURE

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN: EXPECT TO LAUNCH FIRST ELECTRIC CAR BY 2020, TO SET UP SOME CHARGING STATIONS ONCE SALES BEGIN

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN SAYS MAKING SMALL ELECTRIC CARS THAT ARE AFFORDABLE WILL BE A CHALLENGE

* MARUTI SUZUKI INDIA CHAIRMAN SAYS DON‘T SEE A CASE FOR STOCK SPLIT Further company coverage: (Reporting By Aditi Shah)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.