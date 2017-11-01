FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Master Drilling says to expand into India, Australia
Sections
Featured
Privacy concerns loom over iPhone X
Apple
Privacy concerns loom over iPhone X
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
New York Attack
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
Body broker involved in 2014 murder: police
Special Report
Editor's Picks
Body broker involved in 2014 murder: police
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
November 1, 2017 / 2:13 PM / a day ago

BRIEF-Master Drilling says to expand into India, Australia

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - Master Drilling Group Limited:

* MASTER DRILLING GROUP LTD - ‍EXPANSION INTO INDIA AND AUSTRALIA, DIVERSIFYING ACROSS TWO NEW GEOGRAPHIES​

* MASTER DRILLING - ‍IN INDIA, MASTER DRILLING WILL SUPPORT VEDANTA LTD, DEPLOYING ONE RMACHINE TOHINDUSTAN ZINC INDIA MIND AT INITIAL VALUE OF ABOUT $6 MILLION​

* MASTER DRILLING GROUP LTD - ‍BOTH CONTRACTS RELATE TO UNDERGROUND VENTILATION WORKS TO BE COMPLETED OVER NEXT TWO YEARS​

* MASTER DRILLING - ‍IN AUSTRALIA, A MACHINE CONTRACTED TO UNDERGROUND MINING CONTRACTOR ON A GOLD PROJECT. CONTRACT WILL RUN INITIALLY FOR ONE YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.